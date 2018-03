Chenoa saca su lado más borde al preguntarle por David Bisbal

Acudía Chenoa a un evento organizado por Atresmedia en el Teatro Barceló de Madrid y quizá no se esperaba que le preguntasen por David Bisbal. Bien es cierto que su renovada faceta profesional, ahora centrada en la televisión, es noticia, pero ese rencor que parece haber entre ellos también lo es. No es fácil olvidar el cruce de declaraciones a raíz de la publicación del libro de la artista el pasado año, en el que destapaba algunos episodios ocurrido durante su relación con el almeriense.

No obstante, a Chenoa no le ha gustado nada una pregunta referida a la futura boda de su exnovio con Rosanna Zanetti. ¿Has felicitado a Bisbal por su compromiso? “No le he felicitado, para qué. Eso es absurdo. No, hombre no. Que lo preguntes también es absurdo ya después de tantos años. Ya la pregunta no viene al caso, espero que poquito a poco os vayáis relajando con preguntarme sobre cosas que pasaron hace tantos años. No tengo nada que ver y menos opinar sobre eso, me parece una falta de respeto”, se quejó amargamente.

Tampoco quiso hablar de otro ex triunfito, David Bustamante. El cántabro es centro de interés mediático tras estar a punto de firmar el divorcio con Paula Echevarría y tras los encuentros sentimentales (cada vez más evidentes) que mantiene su todavía mujer con Miguel Torres. Chenoa no se moja: “Jamás me vais a oír hablar de mis compañeros en el aspecto personal, podéis ir a preguntarle a ellos, tienen que contestar ellos, no nosotros. Yo por parte privada por supuesto siempre estoy pendiente de que estemos todo bien, nada más”, concluyó,