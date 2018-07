Chelo García Cortés paseaba tranquilamente por el paseo marítimo de Castelldefels (Barcelona) con su perrita Maggie cuando sufrió una caída tremenda que le ha generado múltiples lesiones: “Iba a cruzar la carretera, di un mal paso y me resbalé”, cuenta la propia colaboradora de ‘Sálvame’ en este programa. En cuanto su cara tocó el suelo ya supo que se trataba de algo aparatoso: “No quería ni mirarme al espejo”, confesaba asustada. Al parecer, un escalón traicionero tuvo la culpa y para evitar que su perrita sufriera daños Chelo arriesgó su integridad física.

La caída le ha dejado el labio partido, algunos dientes dañados, el brazo inmovilizado y magulladuras en sus extremidades inferiores. Muy confusa por lo ocurrido, lo único que recuerda es que “Noté que me retumbó toda la cabeza y me dijeron que podía haber perdido toda la boca”. Era la voz de tres chicos que la socorrieron en la calle y que la prestaron su ayuda.

El siguiente paso fue volver por su propio pie a casa e ir al hospital local junto a unos amigos. Allí le dieron puntos para coserle en el labio inferior. Después, Chelo García Cortés decidió acudir al Hospital Quirón de Barcelona, donde le confirmaban que tenía el brazo roto y que debería llevarlo en cabestrillo veinte días.

La mala suerte parece haberse cebado con ella porque unas horas antes de la caída se había sometido a un blanqueamiento dental: “Y justo después me parto la boca”. Muy afectada por la situación, ahora Chelo García Cortés solo quiere olvidar cuanto antes lo ocurrido y reincorporarse a ‘Sálvame’: “Lo he pasado muy mal. “El lunes me quitan los puntos, el martes tengo que ir al traumatólogo y el miércoles quiero estar trabajando”. De hecho, no aceptó ninguna broma fácil de sus compañeros cuando conectó en directo con ellos: “Hoy, bromitas ninguna”, decía cabreada.