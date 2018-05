Mientras Tony, el presunto amante de Chabelita, gozaba de su incesante protagonismo televisivo en ‘Sálvame Deluxe’, la hija de la tonadillera ha decidido hacer borrón y cuenta nueva y disfrutar de su vida junto a Alberto Isla. Desde que el gaditano regresara de ‘Supervivientes’, la pareja no se ha separado y raro es el día que no están juntos. Sus cuentas de Instagram están llenas de planes que hacen el uno al lado del otro.

[El polígrafo desenmascara a Tony]

No obstante, las aguas siguen bajando revueltas con el incendiario polígrafo al que se sometió Tony el pasado sábado en plató para poner a prueba su sinceridad. ¿El resultado? Un mar de contradicciones y de versiones antagónicas que indignaron a los colaboradores de ‘Sálvame’ y que terminaron por desenmascarar al joven: “Eres un liante y no eres capaz de asumir que lo que vienes a hacer aquí es por pasta”, le espetó una Maria Patiño muy contundente. Es más, Jorge Javier le dejó en evidencia al confesar que en las entrevistas previas al programa había dicho cosas tan obscenas de sus supuestos encuentros íntimos con Isa Pantoja que no pudieron ser emitidas.

¿Y cuál ha sido la respuesta de Chabelita? Anunciar medidas legales contra Tony. Lo ha hecho compartiendo en Instagram una nota de su abogada y mostrando su indignación. “Por si hay alguna pregunta en el aire. Por si hay alguna duda sobre mí…Hay otras formas de desmentir las cosas y no perder el tiempo también es una respuesta. Vive”. Una decisión meditada y que ya adelantó Rafa Mora en el programa de Telecinco. Sin montar en cólera por las descalificaciones que ha tenido que soportar por parte de Tony, la peruana ha preferido mostrarle a todo el mundo que su amor con Alberto Isla es idílico y sin fisuras, pero con la justicia por delante.