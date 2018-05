César Cadaval o el orgullo de un padre que ha hecho reír a todo un país

No existe mayor alegría para un padre que ver a un hijo cumpliendo su sueño y sintiéndose realizado. Una sensación que César Cadaval ha tenido la suerte de experimentar. El cómico ha sido testigo directo del debut de su hijo Alfonso en Las Ventas, en la segunda novillada de la Feria, con reses del Conde de Mayalde. Cuando supo que quería dedicarse al toreo, su progenitor le advirtió que debería trabajar mucho y que no era un mundo fácil. Quizás la familia prefería otra profesión para él, pero ahora el tiempo le da la razón.

La historia de Alfonso Cadaval es la de un crío que persigue su objetivo hasta conseguirlo, pese a que sus seres queridos no le tomaron demasiado en serio cuando les anunció su ambición: “Mi familia al principio no se lo tomó en serio, se pensaba que era un juego de niño, pero a medida que fui creciendo se fue dando cuenta que realmente me gustaba el toreo”, confesaba en una entrevista a Hola.com.

Su madre es la que peor lleva el verle delante de un toro, pero su padre, como gran aficionado a la tauromaquia, no pierde la ocasión de estar cerca de él: “Mi padre ha bajado conmigo al albero y lo hace bien. Le he visto dar capotazos y tiene manera”. Su primera vez en Las Ventas será inolvidable para él, no así para la crítica especializada, que le penaliza por no cortar ninguna oreja. No obstante, su día grande está todavía por llegar. Será el próximo 30 de septiembre en La Maestranza, donde tomará la alternativa de manos de Morante de la Puebla y junto al diestro José María Manzanares.

Todo un orgullo para un César Cadaval que a sus 53 años está más que confirmado como uno de los cómicos referencia de nuestro país. Ahora disfruta de su madurez con la compañía de su mujer, Patricia Rodríguez y sus cuatro hijos: Marta, Alfonso, César y Patricia.