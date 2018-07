Cena, museo y cante, los primeros planes de los Obama por Madrid

Como otros muchos mandatarios internacionales, Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, es un gran amante de nuestro país.

Y aunque su viaje respondía a motivos laborales, este viernes participaba en una cumbre sobre Economía Circular e Innovación, nada mejor que acompañarse de su familia para disfrutar de España.

Durante el día y además de intervenir en el citado encuentro, Barack Obama se reunía con el presidente Pedro Sánchez. Mientras su esposa, Michelle Obama y sus dos hijas, Sasha (de 17 años) y Malia (de 20), recorrían Madrid.

¿Primera parada? Dos museos tan importantes como el Prado y el Thyssen, después almuerzo en el restaurante italiano Numa y en el Café Murillo, un establecimiento ubicado en los alrededores del Jardín Botánico, según han publicado varios medios de comunicación.

Ya por la noche, y con el ex embajador de Estados Unidos, James Costos y su marido Michael Smith como anfitriones, todo el grupo ha acudido al restaurante Filandón, en las afueras de Madrid, para poder degustar algunas delicias de la gastronomía española.

El broche de oro a esta primera jornada ha sido la actuación del cantante Pitingo, que compartía una imagen en Instagram junto a la familia Obama con un bonito mensaje: “He vivido muchas cosas en la vida y he cantado a mucha gente importante, pero cantarle @barackobama , @michelleobama y familia, ha sido para nosotros un sueño. Y no solo por quienes son, sino por lo que son .Dos personas maravillosas que han cambiado la historia del mundo y cuando te ves delante de ellos cantándoles, te falta la respiración y te pasan tantas cosas por la cabeza que no sabes por dónde empezar….Y lo mejor todo es que el trato ha sido en todo momento cercano, cariñoso y familiar….”

Ya el sábado por la mañana, Obama se ha reunido con el Rey Felipe VI, con el que ha estado recorriendo las instalaciones del Museo Reina Sofía. Fuentes de Casa Real han revelado que don Felipe ha regalado a Obama un libro sobre el Guernica con una dedicatoria suya.

La última vez que la ex primera dama de Estados Unidos estuvo en nuestro país fue en septiembre del año pasado, cuando visitó Mallorca en compañía de James Costos. Se espera que sus estancia se prolongue en unos días y que recalen nuevamente en Mallorca y Marbella.