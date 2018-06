Cayetano Martínez de Irujo le saca los colores a su hijo Luis...

No son muchas las veces en las que Cayetano Martínez de Irujo se ha mostrado tan dicharachero como en la pasada noche, en la que acudió a la cena benéfica del proyecto ‘Hinking in your cloud’. Quizás, uno de los mayores alicientes para desplegar todos sus encantos era la compañía. Por primera vez, el duque de Arjona acudía acompañado a un acto público de su novia, Bárbara Mirjan, pasando a ser una especie de presentación en sociedad de la joven.

Si bien es cierto que se han dejado ver juntos en decenas de ocasiones, hasta este momento no habían acudido juntos a un acto social ni habían posado en un photocall. Enfundada en un vestido negro a rayas, zapatos de tacón y chaqueta a juego, la estudiante de Filología Francesa y Gestión de Empresas sonreía de forma escueta a la prensa para después mantenerse en un discreto segundo plano mientras su novio hacía algunas declaraciones.

Cayetano Martínez de Irujo confesó de una de sus grandes preocupaciones en estos momentos eran sus hijos, sobre todo Luis, que no habría conseguido los resultados académicos esperados. “Mis hijos están bien, aunque han tenido un año difícil también, sobre todo Luis. Ha tenido un año complicado… Amina bien, estable. Pero sí, creo que se van a Inglaterra en el mes de julio”, confesaba sobre su próximo destino. Reconociendo que podría ser “mejor estudiante”, el hijo de la duquesa de Alba cree que uno de los grandes problemas, a pesar de ser “un chico muy capaz y muy inteligente” es que Madrid tiene muchas distracciones. “La cosa está mal aquí en Madrid, es difícil. Llevamos un par de años y este… el año que viene es mayor de edad y le he explicado que entra en la universidad y que no voy a estar detrás de él como un policía”.

Una labor que, sin embargo, no ha dudado en hacer a lo largo de los años, pues confiesa haber sido un padre mucho más duro que su madre, Genoveva Casanova, y que “les ha dado la del tigre contándoles lo privilegiados que son”. “Lo han tenido todo. El 80 % de los niños del mundo fíjate por lo que están pasando… Entonces los nuestros no tienen perdón”, asegura.

A pesar de la preocupación, Cayetano Martínez de Irujo también tiene apuntada en el calendario una fecha que invita a relajarse y disfrutar, la boda de su sobrino, Fernando Fitz-James. Un enlace que no se perderá y para el cual ya ha ofrecido su catálogo de productos gourmet a los jóvenes novios.