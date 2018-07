La prueba de Selectividad se le ha vuelto a atragantar a Cayetana Rivera. Tras un año dedicado a los libros después de haber suspendido las pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria del año pasado, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha vuelto a suspender. Esto significa que, un año más, la nieta de la fallecida Cayetana de Alba no podrá comenzar a estudiar una carrera de finanzas.

Tras esta información desvelada por Informalia, si el año pasado su madre decidió que tendría que trabajar mientras se preparaba la prueba de nuevo, todo apunta a que en esta ocasión será similar.

Sus padres han decidido enviarla a realizar “un voluntariado al país africano de Ghana” según ha confirmado Lourdes Montes. Una experiencia que comenzó el pasado viernes, cuando llegó a la localidad de Winneba y que está viviendo junto a un grupo de amigas.

Todas ellas han confiado en la asociación española Yes We Help que, por un precio de 1.500 euros por persona, no accesible a todos los bolsillos, ofrece un viaje de 25 días que cubre la estancia, los vuelos, el visado y las vacunas necesarias. Sin duda, la hija de Paquirri aprenderá mucho de esta experiencia, pues podrá conocer de primera mano cómo es la vida en una de las zonas más pobres del mundo y ayudar con organizaciones autóctonas. Además, la asociación permite elegir entre cuatro proyectos diferentes: educación, orfanato, salud y deporte, según los intereses de cada voluntario.

Un verano, sin duda, muy diferente para Tana, que pasó el del 2017 viviendo una de sus primeras experiencias laborales trabajando como becaria en la discográfica de Pepe Barroso, creador de Don Algodón, ‘Pep’s Records’.

A unos meses de cumplir 18 años, Rivera Martínez de Irujo es una de las pocas hijas de famosos de su edad que no ha celebrado la mayoría de edad. Según cuenta el portal Chance, la idea era celebrar la fiesta en septiembre de este año, cuando supuestamente Tana estaría a punto de empezar su etapa universitaria. Sin embargo, este nuevo suspenso puede trastocar los planes pese a que la celebración ya estaría planeada.