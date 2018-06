Carmen Lomana es una mujer que dice lo que piensa aunque no siempre piense lo que diga. Nadie la podrá tachar de insincera y su facilidad de palabra es incuestionable. Anoche nos dio la enésima muestra de ello con su entrevista en ‘Chester’, donde se sentó cara a cara con Risto Mejide para pasar revista a todos aquellos asuntos que la rodean. Carmen no buscó conflictos innecesarios, pero tampoco eludió ningún tema.

Especialmente duro fue el momento en el que reveló cómo vivió la trágica muerte de su marido, en 1999: “Nos fuimos a pasear a la playa y decíamos lo felices que éramos. Al día siguiente se despidió de mí y le dije que dónde iba tan guapo. Yo me fui a la peluquería y cuando volví, me extrañé que no estuviera el coche. Estaba sonando el teléfono y era la policía foral. Fue horrible. No podía articular palabra”.

Fueron unos instantes de desconcierto y en los que Carmen Lomana no sabía muy bien qué hacer: “Dentro de todo ese horror, cogí dinero por si tenía que pagar el hospital y las pastillas de la tensión. Le pedí al taxista que rezáramos. Cuando llegué parecía que no tenía nada. Y el médico me dijo que era muerte cerebral. Por hacerme caso lo tuvieron un día. Él era una persona tremendamente generosa y aunque no lo hablé con él, decidí que donara sus órganos”.

Pero el momento más llamativo estaba por llegar, cuando la socialité contó una anécdota en el tanatorio: “Ya en el tanatorio, pedí pasar a despedirme de él. Y como quería darle algo mío, me quité el sujetador y lo puse en el sudario”, que aguantó las lágrimas estoicamente: “No quería ser la típica que llora pegando gritos”. Simplemente, Lomana.

Tampoco eludió las críticas que ha recibido por vivir pegada al lujo y hacer alarde, un tema que la cabrea muchísimo: “El consumismo es lo que mantiene la economía, el trabajo y a las empresas que fabrican, sino viviríamos en el paleolítico”. Carmen se pregunta por qué la gente “ataca a los ricos”, al mismo tiempo que considera de muy mal gusto hablar de dinero y desvela que Hacienda le ha pegado un palo muy grande por culpa de un asesor fiscal que le asesoró mal.