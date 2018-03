Conocimos a Carmen Jordá por su profesión de piloto, pero con el paso del tiempo ha demostrado que competir a toda velocidad en un monoplaza no es lo único que se le da bien. La de Alicante se ha convertido en un rostro habitual de los eventos de moda y es que cuando se quita el mono desvela a una increíble mujer con un gusto muy aplaudido. La pasada noche Carmen asistió a la presentación de los nuevos complementos de la diseñadora Gloria Ortiz, una cita que aprovechó para desvelar cómo se encuentra.

Si bien siempre ha destacado por dejar su faceta personal en un segundo plano, Jordá quiso dejar clara una cosa, en estos momentos el amor no entra en sus planes a corto plazo. ¿El motivo? Le faltaría tiempo para disfrutar de una relación. De hecho, reconoció que su corazón está “muy mal. Con muchos viajes, trabajo y poco tiempo para eso. Llega cuando tiene que llegar. Siempre está bien estar enamorado ¿no? Con la persona ideal”. Aunque esa pareja todavía no ha llegado, lo cierto es que Carmen no ha dejado de buscarla.

Su última pareja conocida es el actor Álex González, de quien dijo que son “amigos, pero ya está”, a pesar de que lo suyo no llego a buen puerto, dice que el protagonista de ‘Alacrán enamorado’ es “muy buena gente” y “un buen amigo”.

Otro los ex más conocidos de Carmen Jordá es Fonsi Nieto, con quien estuvo saliendo en el año 2009. Con el expiloto afirma que también se lleva “muy bien” y que, aunque no le ha preguntado sobre la situación de su hijo, pues está en plena de guerra de custodia con Alba Carrillo, le desea todo lo mejor.