Carmen Borrego: “Hacía muchos años que no lloraba tanto”

Tras una semana que Terelu ha vivido con auténtico pánico, tal y como ha contado Carmen Borrego, la colaboradora de televisión ya se encuentra descansando en casa.

Ahora que lo peor ha pasado, Carmen y Terelu han hablado con sus compañeros de ‘Sálvame’. La primera lo ha hecho desde el mismo plató, la segunda desde el sofá de su casa, donde se encontraba tranquila viendo la tele.

Ha comenzado hablando Carmen, visiblemente feliz por el buen diagnóstico de su hermana tras la operación: “Tal y como ha ido todo ha compensado el cansancio y la falta de sueño”, ha asegurado.

Respecto a cómo se encuentra Terelu, Carmen Borrego tenía buenas noticias: “Está bien, tranquila y serena y se le nota en la cara. Ha dormido bien y se ha despertado con la alegría de saber que hoy se iba para casa”. “Todo esto que ha pasado le ha dado fuerza. El cariño que ha recibido es un chute de fuerza para ella. Está más receptiva con el cariño. Le hacía falta. Ahora mismo es ella en espíritu puro. Hace unos días tenía una coraza, pero ahora no”.

“Este cáncer ha sido brutal, como un tsunami”

Aunque se la veía tranquila, Carmen Borrego ha confesado haberlo pasado realmente mal: “Hacía mucho tiempo que no lloraba tanto”, ha confesado emocionada. “El primer cáncer es duro pero el segundo es brutal, te pasa como un tsunami”.

Un recuerdo especial ha tenido la hija mayor de María Teresa Campos hacia su fallecido padre. “En estos momentos te das cuenta de lo que te hace falta pero por otro lado pienso que no ha tenido que sufrir por ver a su hija así”.

También hemos podido escuchar a la matriarca del clan. María Teresa Campos ha confesado haber pasado mucho miedo: “Ya me he tragado el pánico y estoy muy contenta. Gracias a todos”, ha dicho a la salida del hospital muy sonriente.

Por último, Terelu ha entrado por teléfono en directo para agradecer a todos el apoyo recibido. Unas especiales palabras ha querido tener con Belén Esteban, especialmente sensible con todo el tema de la enfermedad de su amiga. “Me conmovió verte pedir por mí a San Judas Tadeo. Me dio fuerza al bajar a quirófano”, le ha dicho a su compañera de plató, quien no ha podido reprimir las lágrimas.