Mucho se hablado (y lo que te rondaré) estos días de la incipiente y fulgurante relación entre David Bustamante y Yana Olina. Hay quien sospecha que los tiempos que manejan no cuadran mucho y se sorprenden de la rapidez en sus pasos. Pero lo único que está claro es que ellos no se esfuerzan ni un ápice en disimular o en esconderse para que no los vean juntos. Más bien todo lo contrario. Tanto es así que el cantante ha conseguido eclipsar a la otra historia de amor de moda, la de su ex, Paula Echevarría y Miguel Torres. Las de vueltas que da la vida…

En cualquier caso, hemos vuelto a ‘cazar’ a la pareja de bailarines, tortolitos, enamorados o cómo quieran llamarlo. Ha sido a la salida de uno de los múltiples ensayos que hacen para sus shows en ‘Bailando con las Estrellas’. Con una maleta cargada de ropa, Busta y Yana salían serios, se montaban en un coche de una empresa de transporte privado y se marchaban juntos ¿dirección casa de David Bustamante? No sería extraño después de ver la cantidad de tiempo que la bailarina pasa en el domicilio del músico o tras comprobar las chispas que saltaron en su actuación de la primera gala. Que entre ellos hay una química susceptible de romance es evidente.

Ambos sufren una presión mediática voraz e incansable y el cántabro dejó una perlita en la última gala del programa: “Este concurso me está ayudando en mi vida personal porque estoy en un medio amable y no en el hostil en el que vivo cada día. Gracias por hacerme olvidar esos ratos”. Mientras tanto, la bicampeona de España ha demostrado un hieratismo asombroso cuando ha tenido a nubes de fotógrafos detrás preguntándole por una relación sentimental (o lo que sea) que ha caído como un bombazo en el papel cuché.