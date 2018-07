¡Noticia! David Bustamante y Yana Olina han perdido el favor del público y fueron unos de los concursantes menos votados por la audiencia. Por suerte, el jurado les echó un cable y les salvó de una expulsión que habría sido muy sorprendente ya que son los máximos favoritos para ganar ‘Bailando con las Estrellas’. Habría sido una pérdida notable. Los tortolitos interpretaron dos bailes en vez del único habitual.

En primer lugar, un quickstep al ritmo de’Quisiera ser’ y después una rumba con los acordes de ‘When I was your man’. Fue aquí donde se desataron y dejaron entrever una vez más la química y pasión que les une. Bustamante agarró a Yana, la subió encima del piano y ambos subieron la temperatura en plató y en las televisiones de quiénes disfrutaban de la gala. Miradas, sus bocas a escasos centímetros y el presagio de que cada vez queda menos para presenciar el primer beso.

Otro aspecto llamativo de la noche fue la intervención del cántabro para hablar de su hija Daniella, algo que no es muy habitual: “Mi hija me ve, está feliz, pero me intentó votar el otro día y no supo, así que ponedlo más fácil para los niños de nueve años porque quiere votar a papá. Cariño que te quiero, que me estarás viendo”. Después, finalizó su intervención con un alegato en favor de la buena sintonía vital: “Quiero ser feliz y le deseo a todo el mundo lo mejor. Dejemos de molestarnos unos a otros y disfrutemos”. ¿A quién se referirá David Bustamante?

[Daniella Bustamante, un look de 240 € para el concierto de Maluma]

Por otro lado, cabe destacar que los expulsados de la undécima gala fueron Javier Hernanz y Rosa Carné, que no superaron el corte. Una semana más, el amor de Busta y Yana continúa firme e imparable hacia la victoria, pero con la duda de cuándo se van a atrever a confirmar lo evidente.