La química existente entre David Bustamante y Yana Olina alcanza cada martes noche su pico más alto. Han conectado de maravilla y sobre la pista de ‘Bailando con las Estrellas’ se entienden como si se conociesen de toda la vida. Abrazos, miradas, confidencias y más abrazos así lo prueban. En la última gala han deleitado a todos con un show con la música de Metallica (en forma de valls) de fondo y el resultado ha sido el aplauso unánime. El feeling existente entre ellos no ha pasado desapercibido ni tan siquiera para los miembros del jurado del programa.

[Busta salva a Yana de un apuro en plena actuación]

Cuando le tocó hablar a Joaquín Cortés, la pareja todavía no sabía que estaba a punto de vivir un momento de lo más embarazoso. El bailaor les tiró una indirecta que les dejó en fuera de juego: “Enhorabuena, de verdad, me ha encantado. Ha ido todo muy fluido, el movimiento, no ha habido ningún momento así de altibajo sino todo muy seguido. La coreografía ha estado muy bien. Y me ha gustado sobre todo que habéis vuelto a esa complicidad de la primera semana. Porque la segunda no me gustó tanto, pero esta sí. Y se ve, además, un lado muy bonito, una conexión entre vosotros, no sé si será amor o no, me da igual. No entro en eso, pero me encanta”.

“No entras, pero ahí lo dejas”, decía un sonriente Bustamante, que no sabía dónde meterse y miraba a Yana con cara de ‘nos han pillado’. Por suerte para él, Roberto Leal le echó un cable para solventar la incómoda situación: “Claro, si es que como él está hoy con la exclusiva de su paternidad”. Cortés lo quiso anunciar en pleno directo: “A ver, a esa cámara. Deciros simplemente que esto es una exclusiva en España y luego lo será en el mundo. ¡Voy a ser papá!”. Momento que David aprovechaba para acercarse al público y abrazar a Mónica Moreno, pareja de Joaquín Cortés. Un gran detalle del cántabro.