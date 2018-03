Boris Izaguirre presenta su último libro y descubre el momento más duro de su vida

El que fuera uno de los rostros televisivos más famosos a principios de los 2000 supo dejar atrás su etapa más ‘marciana’ tras el cierre de aquellas ‘Crónicas Marcianas’ que presentaba Javier Sardá. De aquel programa Boris aprendió mucho, pero asegura que no quiere que vuelva.

Nacido en Venezuela hace casi 53 años, Boris lleva años viviendo a caballo entre Miami y Madrid y es precisamente esa vida entre dos aguas la principal traba que encuentra el escritor a la hora de dar el paso de convertirse en padre. Casado con Rubén Nogueira, la pareja lleva junta más de 12 años sin que el tiempo haya hecho mella en su relación.

Uno de los momentos más duros del libro es en el que confiesa que con 13 años fue víctima de una violación. Tras ese terrible momento, su madre le dio uno de los mejores consejos de su vida “no te derrumbes. Ni siquiera ante la violencia más atroz y más innata, tu eres más que esa violencia”. Una verdad que siguió y que no le hizo retroceder en su sexualidad, “siempre pensé que no me lo tenía que arrebatar”, ha contado sobre este asunto.

De ‘Tiempo de Tormentas’ Izaguirre cuenta que ha sido como si escribiese su primera novela. Que está escrita desde dentro y que eso ha retrasado mucho su publicación ya que ha tenido que revisarla en profundidad. Este libro arranca con Belén y Boris, dos personajes que sin casualidad de por medio, se llaman igual que el escritor y su madre, que murió hace unos años, haciendo por tanto de esta novela una de sus obras más personales.

El hispano-venezolano hace hincapié en que, además del tinte personal, su nueva obra no deja de tener ficción y que para leerla cuenta, por supuesto, con las mujeres, que son siempre sus lectoras más fieles.