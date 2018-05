Todavía faltan dos días para que se celebre la denominada ya como la última boda real de la década, dado que los próximos miembros de casas reales en casarse serán ya dentro de unos años. Un enlace muy mediático, no solo por sus protagonistas, el príncipe Harry y Meghan Markle, sino también por tener como invitados a un gran número de artistas y rostros conocidos por el público por su faceta profesional en el mundo del espectáculo, como es el caso de las Spice Girls, grupo musical que creció en los 90 bajo el amparo del príncipe Harry y el príncipe Guillermo.

Eso sí, tal y como ha publicado estos días la prensa británica, hay dos de las 5 integrantes de las Spice Girls que no han recibido invitación. Se trata de Mel C y Mel B, quienes no atesoran amistad con el hijo menor de la princesa Diana, como sí ocurre en el caso de Victoria Beckham, Emma Bunton o Geri Halliwell. De hecho, el rumor que circuló durante un tiempo y que afirmaba que el grupo femenino que más fuerte pegó en la década de los 90 iba a actuar en la boda se ha echado por tierra, ahora que se confirma que dos de sus integrantes no están invitadas y estarán en Estados Unidos este fin de semana.

Sin embargo, desde Estados Unidos ya están aterrizando en Londres algunos ilustres invitados a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. Se trataría de los compañeros de la ex actriz en la serie ‘Suits’, quienes sí han querido estar junto a su excompañera en este giro inesperado en su vida, que la convertirá en princesa de los británicos.

Es el caso de Gabriel Macht, compañero de Meghan Markle en ‘Suits’, que ya ha sido captado por las cámaras junto a su mujer, la modelo australiana Jacinda Barret, paseando por las calles de la capital británica. Aún queda por ver la llegada de otros amigos de profesión de la actriz, como son Abigail Spencer, Patrick J. Adams o Sarah Rafferty.

Se esperan otros rostros conocidos del mundo de la música y el espectáculo. Lo que se echará en falta en este enlace serán grandes nombres de políticos, representantes de las instituciones públicas y miembros de otras casas reales. De hecho, a día de hoy se desconoce si los Reyes de España, Felipe y Letizia, estarán entre los invitados. Al no tratarse de la boda del heredero al trono, el despliegue es menor y tan solo acudirán aquellos que sientan predilección por el pequeño del clan real, hasta que sus sobrinos le arrebatasen este puesto.

