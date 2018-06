Bibiana Fernández responde con contundencia a Mila Ximénez

Desde hace unos días, el programa ‘Supervivientes’ está en boca de todos. Algo que no sería de extrañar sino fuera porque la edición que está siendo tan comentada es la del año 2015, es decir, de hace tres años, y que tuvo como una de sus principales protagonistas a Mila Ximénez.

La que abrió la caja de Pandora con respecto la extinguida temporada fue Dulce Delapiedra al contar en ‘Sálvame’ que la periodista habría tenido un supuesto trato de favor por parte de la organización. Poco después, Bibiana Fernández se sumaba a sus palabras y desvelaba que durante su estancia en Honduras Mila se pasaba los días llorando. Una confesión que no gustó nada a Ximénez, que no dudó en contraatacar y asegurar que la actriz ha sido “la peor superviviente que ha pisado Honduras”.

Unas palabras con las que Mila Ximénez intentaba, sin duda, ofender a Bibiana, pero que la rubia ha obviado con mucha elegancia. Durante la mesa redonda ‘Hablemos de David Delfín’, aprovechó para dejarlo claro: “no tengo ningún interés en ser mejor o peor superviviente”.

De hecho, no tiene problema en darle la razón a la andaluza, “si ella piensa que he sido la peor, pues habré sido la peor”, asegura con contundencia. “Creo que hay buenos supervivientes y después están los otros, que no son ni buenos, ni malos, ni todo lo contrario. No me preocupa para nada, no le doy más importancia ni menos”, dice Bibiana.

Y es que la que fuera íntima de David Delfín, a pesar de lo duro de la experiencia, se queda con “los buenos concursantes que han sido capaces de vivir tantas aventuras” y con los momentos bonitos que disfrutó durante su paso por el reality de supervivencia, “recuerdo amaneces y atardeceres que no los volveré a ver más en mi vida”, comparte.