El beso, la emoción de la madre de la novia y la espontaneidad de Charlotte: así ha sido la romántica boda de Meghan y Harry

El príncipe Harry y Meghan Markle ya son marido y mujer. La pareja no olvidará jamás el 19 de mayo, una fecha señalada ya en sus vidas como el día en el que se dieron el ‘sí, quiero’ en un día soleado en la capilla de San Jorge del palacio de Windsor, bajo la atenta mirada de familiares y amigos, y de todo el mundo.

Y es que su boda ha sido visto en todos los puntos del mundo, y seguida por todos los medios de comunicación. En SEMANA os hemos contado todo en DIRECTO y os hemos hecho partícipes de uno de los momentos más increíbles de los ya marido y mujer: los momentos previos, la llegada de los invitados, la del novio y la de la protagonista del día, la novia.

Los primeros en llegar a la capilla de San Jorge han sido los invitados, entre los que han destacado la presencia de George y Amal Clooney, David y Victoria Beckham, Serena Williams e incluso, dos ex parejas del príncipe Harry. Ha llamado la atención la presencia de Sarah Feguson, no se la esperaba, ya que no había ido a la boda de Guillermo y Kate, celebrada en 2011. Mantiene una relación muy buena con su ex, Andrés, pero ha mantenido una relación distante con la reina Isabel. Su presencia en la boda es una forma de rehabilitar la figura de Sarah Ferguson como miembro de la familia real británica.

Pues bien, sobre las 12.47 llegaba Meghan Markle a las inmediaciones de la capilla de San Jorge, acompañada de su madre, Doria Ragland. Allí se encontraba ya su todavía prometido, el príncipe Harry, que estuvo acompañado de su hermano, Guillermo, en todo momento. En las imágenes del interior de la capilla, se podía apreciar lo nervioso que estaba y no paró de compartir confidencias y risas nerviosas con su hermano.

El príncipe Carlos estuvo a la espera de Meghan Markle a la entrada de la capilla, ya que ha ejercido de padrino de boda, una decisión que tomó la actriz después de que se anunciara la ausencia de su padre, Thomas, por una operación de corazón. El príncipe Carlos ha sido el encargado de llevarla hasta el altar.

Cerca del altar estaba también Doria Ragland, la madre de la novia, que no ha podido evitar las lágrimas durante toda la ceremonia. Y es que no hay nada más emocionante que ver casar a una hija, a la que ha acompañado en el coche y con la que seguramente ha compartido confidencias y nervios.

La llegada de la reina Isabel de Inglaterra era muy esperaba y ha aparecido unos minutos antes de que se iniciara el enlace. Lo ha hecho con un vestido estampado floral, abrigo verde, pamela del mismo color y zapatos de tacón y bolso negro. Ha llamado la atención la elección de su estilismo, ya que llevaba mucho tiempo sin llevar un vestido estampado. Ha estado acompañada en todo momento de su marido, el duque de Edimburgo.

El amor ha triunfado y la boda de Meghan y Harry se ha desarrollado de la mejor manera posible. Además, han tenido una suerte increíble con el tiempo y ha lucido el sol. ¡Enhorabuena pareja!

