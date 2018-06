El primer beso entre Bustamante y Yana, ¡que viva el amor!

Las redes sociales se han convertido en una de las grandes aliadas en la relación de David Bustamante y Yana Olina, ya sea de amistad o de amor. Tanto el cantante como la bailarina aprovechan sus perfiles personales para compartir algunos detalles de sus ensayos y de lo bien que se lo pasan en ellos.

Precisamente, ha sido David el que ha compartido uno de los momentos más especiales, el de su primer beso en público. Un gesto de cariño del que no hicieron alarde durante el baile en directo, sino un poco antes, en el ensayo, donde la intimidad era un poco mayor. Con ropa cómoda de calle, el dúo ensayaba la parte más mítica de su tema, ‘The time of my life’ de la película ‘Dirty Dancing’, ante la mirada atenta de parte del equipo que, sin duda, no se esperaba el gesto de la rusa.

Tras finalizar la parte más complicada, Yana, de espaldas a la cámara, decidía darle a Bustamante lo que debería ser un discreto beso que, sin embargo, ha llamado la atención de muchos de sus admiradores. Ahora que se ha destapado el cariño que se tienen, es posible que decidan dar un giro y se muestren un poco más afectuosos en público.

Si en el directo decidieron dejar los arrumacos para más tarde, David Bustamante hizo una auténtica declaración de amor después de que Rocío Muñoz le preguntara de dónde saca la pasión para bailar. “Yo no sé ser de otra manera cuando tengo una mujer delante. Soy un romántico, soy un amante del amor y por eso le canto al amor y en esta ocasión, que me han dado la oportunidad, le he bailado al amor”.

Mientras se deciden a confirmar si son o no novios, habrá que conformarse con los momentos de complicidad que comparten en cada programa y con las fotografías que suben a sus redes sociales y en las que aparecen juntos, que son muchas.