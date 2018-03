El gran secreto de Bertín Osborne: estuvo en la cárcel

Respecto a su estereotipo de galán: “La gente no me conoce. La gente que me conoce sabe perfectamente que no soy ese estereotipo. Pero a mí me importa un carajo que digan que soy un señorito andaluz, un golfo, que no he pegado un golpe en mi vida, que vivo de mi apellido… Yo trabajo desde que tengo 19 años. Desde la primera camisa al último coche que me he comprado, lo he hecho con mi trabajo. De mí dicen de todo, que si soy machista, homófobo… No me importa porque yo sé lo que soy. Todos los hombres hemos sido machistas en algún momento de nuestra vida. Otra cosa es ser machista por definición, que yo no lo soy”.