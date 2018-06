Circulan por Internet en las últimas horas unas declaraciones incendiarias de Bertín Osborne en las que hace referencia al líder de Podemos: “¿Por qué no se van los inmigrantes a casa de Pablo Iglesias?”. Unas palabras que han puesto en su boca, pero que él no ha dicho. Recapitulemos. El empresario fue invitado al programa ‘Los Intocables’ de Diagonal TV y sobre la mesa estaba el asunto del ‘Aquarius’, la embarcación donde han llegado a España 630 personas.

La opinión de Bertín fue muy clara: “¿Vamos a ayudar a todo el mundo? Porque si les vamos a dar sanidad, vivienda, educación… Vamos a arreglar primero el drama de los españoles. Esto no es Suiza, macho. ¿Qué porcentaje de parados tenemos en España? Eso hay que verlo. Que hay muchos españoles que no tienen donde caerse muertos”. Lo que en ningún momento dijo era lo que se ha publicado respecto al secretario general de la formación morada. De hecho, es un comentario que hizo el presentador del espacio televisivo, que a Bertín le hizo gracia pero que no fue pronunciado por él. Su única respuesta en este sentido fue “Me gustaría que la casa de Iglesias fuera más grande para que después no diga que los que tenemos casas grandes las hemos ‘mangao’”. Una confusión en toda regla que no habrá hecho demasiada gracia a Bertín Osborne.

[El desnudo integral de Alejandra, la hija mayor de Bertín Osborne]

En lo que sí se pronunció fue en otro de los temas que más actualidad tiene, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos: “Me la suda donde esté. Que creen empleo y se lleven a Franco al jardín, coño”. Evidentemente, el programa se desarrolló en un contexto coloquial y desenfadado. Bertín ha estado en el foco en las últimas semanas también por la relación sentimental que mantiene su hija, Claudia Ortiz, Daniel Arigita, exnovio de Elena Tablada.