Terelu Campos ha vuelto a realizar unas declaraciones que han tambaleado los suelos del programa en el que trabaja. La hija de María Teresa Campos ha sacado la cara por su hija, Alejandra Rubio, y la ha intentado defender ante todos los que la atacan por su físico en redes sociales.

A Terelu le parece indignante que algunos haters se atrevan a apuntar a una posible enfermedad de la joven, sólo por el hecho de que su constitución sea delgada.

Pero durante la entrevista concedida a una conocida revista, Terelu no sólo habla de su hija Alejandra, sino que también lo hace de la hija de Belén Esteban, algo que ha molestado mucho a la exrepresentada de Toño Sanchís.

Se da la circunstancia de que Belén Esteban no acudió a la fiesta que Terelu hizo con motivo de la presentación de su nueva línea de joyas. Este hecho no ha gustado a la hija de María Teresa Campos. Además Terelu ha recordado las críticas que Belén Esteban realizó contra ella cuando organizó el cumpleaños de su hija Alejandra Rubio en una conocida discoteca. Es en ese momento cuando Terelu Campos ha nombrado a la hija de Belén, asegurando que son enfrentamientos en los que ella no entra para no hacer daño a la hija de su amiga.

La contundente respuesta de Belén Esteban

“Si yo no nombro a la persona que yo más quiero, nadie la nombra. Ni tú tampoco, Terelu. Seguro que lo has hecho sin mala intención, pero me ha sentado mal. Tres veces habla Terelu de mi hija”, ha comentado Belén enfadada.

Respecto a su ausencia de la fiesta que Terelu organizó con motivo de la presentación de su nueva línea de joyas, Belén también ha querido aclarar este punto: “Yo a todo lo que me ha invitado Terelu he ido. Ella vino a mi fiesta y ella me invitó a la suya. Yo el día anterior le dije que seguramente no podría ir. Ella me llamó y yo no pude cogerle el teléfono. El día de la fiesta le volví a advertir que no podría ir porque no me encontraba bien. Luego la vi en Telecinco y no me dijo nada. No me preguntó nada y ahora la veo en una entrevista diciendo que está dolida porque yo no he ido a su fiesta. No lo entiendo. aún no le he dicho el motivo por el que yo no fui a su fiesta. No he tenido opción”.