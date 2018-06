Si algo no se le puede discutir a Belén Esteban es su facilidad de palabra, su perspicuidad y sinceridad a la hora de decir lo que piensa, sin temor a lo que puedan decir de ella. Sin embargo, hay veces que no le hace falta pronunciar un discurso contundente para saber lo que piensa. Por ejemplo, con la vuelta de Jesulín de Ubrique a la televisión, el pasado viernes. Preguntada en ‘Sálvame Deluxe’ por este asunto, la princesa del pueblo invitó a leer entre líneas: “No tengo nada que decir. Si por mí fuera, diría mucho, pero no puedo (…) Yo ya hablé y por la que más quiero no voy a hablar ni media. Me muerdo la lengua y me sale sangre, pero no tengo nada que decir”, zanjó.

Al parecer, la decisión de Belén de no entrar a valorar las palabras de Jesulín se deben al tremendo enfado que tiene con su ex por ni tan siquiera mencionar el nombre de Andrea Janeiro, la hija que ambos tienen en común, durante la entrevista. No obstante, la decisión del diestro se podría entender con el atenuante de que fue la propia Andrea la que pidió ser una persona anónima a comienzos de año mediante un comunicado oficial: “Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero pedir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen”.

[El beso de Belén Esteban y su Miguel que arrasa en las redes]

Y si con el padre de su hija no quiso entrar en valoraciones, sí que lo hizo con otro de los temas candentes en la actualidad nacional, la exitosa moción de censura a Mariano Rajoy, que acaba de dimitir como presidente del Partido Popular. Esto piensa Belén Esteban: “Me parece muy bien la moción de censura porque yo no estaba de acuerdo con que gobernara Rajoy, que también le voté cuando tuve que votar, pero “lo que quiero, igual que todos nosotros, es que mi país vaya bien. Cuando mi país vaya bien me haré del partido que crea que me tengo que hacer. Quiero elecciones, que la gente vote. No quiero que esté Pedro Sánchez”.