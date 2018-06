Hace muchos meses que Belén Esteban vive totalmente alejada de Toño Sanchís, quien fuera su representante, “hermano”, gran amigo y, como se supo con el tiempo, causante de que su fortuna fuera menor de lo que debería. Si bien la de ‘Sálvame’ nos contó hace unos meses en exclusiva que Toño “está acabado”, dando a entender que quería sacarle de su vida tras haberle ganado en los tribunales, de vez en cuando vuelve a la carga, aunque sin pronunciar su nombre.

Así lo hizo la pasada noche durante la presentación de la segunda temporada de ‘Paquita Salas’, donde se mostró fan incondicional de la serie y de la representante de famosos. Un personaje que pertenece a la ficción pero que Brays Efe, el actor que le da vida, debería pensarse en llevar a la realidad y es que son muchos los famosos que han confesado que les encantaría trabajar con ellas, entre ellos Belén Esteban.

“Yo quiero una representante como Paquita Salas. Que quiera a sus artistas y que mire por el bien de sus artistas”, confesaba con una sonrisa que dejaba claro que la afirmación iba dirigida a Toño y a su traición.

Ante la indisponibilidad de Paquita Salas, Belén Esteban no hará cambios en sus hombres de confianza y quien está llevando sus contratos desde que Toño Sanchís saliese de su vida con escándalo incluido. A pesar de los dos duros años que ha tenido que batallar contra su exrepresentante en los tribunales, ella asegura haber encontrado la estabilidad: “Yo estoy muy bien, gracias a dios. Todo me va muy bien. Ya pasó esa etapa, gané y estoy muy contenta y ahora no sabemos dónde está con todo lo que soltó”, explica divertida.

Quizá con Paquita Salas, Belén Esteban no habría estado más tranquila con sus cuentas, dado que el personaje interpretado por Brays Efe no es que tenga demasiada fortuna en los negocios. Eso sí, seguramente se lo habría pasado mejor.