Sábado 7 de julio. Anoten esta fecha en sus calendarios porque es SEMANA está en condiciones de asegurar que será la fecha oficial en la que Chabelita Pantoja y Alberto Isla van a bautizar a su único hijo. Todavía no se conoce el lugar exacto de celebración de un evento que a todas luces era esperadísimo por la tremenda dilatación en el tiempo que ha tenido. Sanlúcar de Barrameda podría ser una opción, aunque lo único seguro a esta hora es que será en una iglesia y no en Cantora, tal y como le habría gustado a Isabel Pantoja.

La abuela del niño tampoco será la madrina pese a la tremenda ilusión que le hacía. Será su niñera, Dulce Delapiedra la que ostente este bonito papel en un día que promete ser inolvidable. Dos pretensiones de la tonadillera que le han sido negadas por parte de su hija, evidenciando la tremenda distancia que existe entre ambas, muy lejos de reconducir sus posturas y su relación.

Un miembro destacado del clan familiar como Anabel Pantoja, dejaba claro en una conocida revista que, a escasos cinco días del gran día, quedan dudas de la asistencia o no de Isabel Pantoja: “Está la cosa complicada, no sé qué ocurrirá, ya se verá si Pantoja va al bautizo o no. La situación es rara y lo que le importa a mi tía es que se bautice el pequeño para que después pueda hacer la comunión… por lo que queremos es que haya calma”, decía la ahora diseñadora, que triunfa con su colección de bañadores.

El bautizo de Alberto Isla Pantoja es desde 2016 la mayor ilusión de Chabelita. Hace dos años que empezó a correr por su pensamiento esta idea y por unas cosas o por otras se ha retrasado más de lo que le gustaría. La entrada en prisión de su madre, la participación de Dulce en ‘Supervivientes’ o su ruptura con Alberto Isla han impedido que el niño tenga el bautizo que le corresponde, que le llegará a los cuatros años. Más vale tarde que nunca.