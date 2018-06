Los años en los que se creía que Bárbara Rey era lesbiana,...

Con motivo del Día del Orgullo Gay y para dar visibilidad a diferentes condiciones sexuales, Sofía Cristo ha contado con el apoyo de su madre, Bárbara Rey, para conceder ambas una entrevista en la que han hablado abiertamente.

Sofía y Bárbara han hablado para la revista Shangay y una vez más, como cada vez que Bárbara Rey hace declaraciones, sus palabras no han dejado indiferente a nadie.

Por todos es sabida la condición sexual de Sofía Cristo, que desde hace mucho tiempo se ha declarado abiertamente bisexual. Aunque ahora confiesa estar soltera, hasta hace poco tiempo mantenía una relación sentimental con una chica llamada Bruna Manzoni. Sonado fue también su noviazgo con Nagore Robles.

Sin embargo, su madre, Bárbara Rey, siempre ha sido una figura ambigua en lo que a su sexualidad se refiere. Confiesa que le gustan los hombres, pero es consciente de que su físico, sus amistades, ciertos trabajos cinematográficos (rodó 3 películas en las que interpretaba a una lesbiana) o su modo de vida en ciertas ocasiones, han podido llevar a equívocos a muchos. “Mis mejores amigos han estado siempre dentro de este mundo. Y son los que conservo. Esa es la verdad. Los que más compañía me han hecho y más cariño me han demostrado; los más fieles. Yo creo que he sido siempre un poco marica. En mis gestos, mi forma de comportarme. Y eso, en el fondo, pues llega”.

Bárbara Rey: “Siempre se me achacó que podía ser lesbiana”

Uno de los momentos televisivos históricos para Bárbara Rey fue cuando confesó que había vivido una noche de amor con Chelo García Cortés, algo que también hizo pensar a muchos que la actriz era lesbiana: “”Lo de Chelo fue una cosa de tontos que pasó, que un día me gustaría explicarlo con detalle. Porque, claro, allí (en ‘Sálvame’) no me dejan porque tienen que darle la razón al que está allí todos los días”.

Pos si a alguien aún le quedaban dudas sobre la auténtica condición sexual de Bárbara Rey, la artista aclara: “La cuestión es que desde muy jovencita siempre se me achacó que yo podía ser lesbiana. He sido siempre muy alta, muy estrechita de caderas, de poco pecho, voz muy grave, mi pelito siempre corto… Y esa ambigüedad física con esa voz (entonces fumaba mucho y hacía mucho teatro), eso hizo que lo pensaran. Y empecé a tener un gran tirón con el mundo gay. Eso y el tener tantas amistades y salir con ellas, dio pie a eso de dime con quién vas y te diré quién eres. Pero, sinceramente, no me gustan las mujeres. Muchas veces he dicho para mí, con lo mal que me ha ido con los hombres, y me va a seguir yendo en caso de que tenga otro, ¿por qué no me gustarán las mujeres? Habría tenido una vida mucho mejor y más sencilla. ¿O no? Pero es que los hombres a mí me encantan.”