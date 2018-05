Aurah Ruiz indignada con Jesé por gastarse 600 mil euros en un anillo en vez de en su hijo

De nuevo la ira de Aurah Ruiz se ha desatado por un acto procedente de su expareja, el jugador de fútbol Jesé Rodríguez.

La pareja, que tiene un hijo en común que vive tristemente ingresado en un hospital desde que nació con un estado de salud frágil, vive en una constante guerra desde que se rompió.

Aurah Ruiz no ha cesado de reprochar a Jesé Rodríguez que no se ocupe del pequeño como es debido. La joven considera que el jugador no visita la su hijo al hospital todo lo que debería y que no se ocupa de él económicamente.

Las redes sociales sirven a Aurah como plataforma para despacharse cada vez que se siente decepcionada por Jesé Rodríguez. Este tampoco duda en defenderse a través de este mismo medio, de todas las acusaciones que vierte su ex.

Un anillo valorado en 600 mil euros

Ahora, un nuevo acto de Jesé ha vuelto a enfurecer a Aurah. Esta ha denunciado a través de su cuenta de Instagram que Jesé Rodríguez ha sido capaz de comprarse un anillo valorado en 600 mil euros mientras que su familia se endeuda con un niño pequeño ingresado en un hospital.

Aurah ha publicado una fotografía de la polémica joya de la que Jesé alardeó en redes sociales. Encima de la imagen ha escrito lo siguiente: “Mientras él se gasta 600 mil en un anillo, su hijo pasa pena y a su familia endeuda”.

No es la primera vez que Aurah critica la manera que Jesé tiene de, según ella, malgastar su dinero. Pero esta vez, de momento, el jugador a preferido guardar silencio y no caer en las provocaciones de la madre de su pequeño. Aunque en esta pareja todo es cuestión de tiempo. Su enfrentamiento parece que no va a detenerse nunca.