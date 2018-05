Así es Luismi ‘El niño’, el ‘no novio’ del Maestro Joao que este considera su pareja

El domingo 20 de mayo el Maestro Joao recibió la visita en Honduras de su sobrina Lorena. En principio debía ser una grata sorpresa para él, pero el concursante sorprendió a todos con un desconsolado llanto una vez que Lorena se fue. El Maestro Joao estaba decepcionado. No era esa la visita que esperaba, sino la de su ‘niño’, como él le llama, es decir, su pareja.

Desde entonces, la pregunta de quién es ‘El niño’ ha resonado en todos los platós de televisión.

El miércoles 23 de mayo, el programa ‘Sálvame’ creyó haber contactado con este misterioso personaje. Mostraron una foto de ‘El niño’, un joven que en realidad se llama Luismi, junto al Maestro Joao.

El programa ofreció en directo una llamada telefónica en la que todos creyeron estar escuchando a Luismi. Pero era un impostor. La persona que hablaba haciéndose pasar por la pareja del Maestro Joao se atrevió a dar datos muy precisos sobre la supuesta relación que mantienen: “Le conocí en una página de contactos. Es un hombre romántico, lo da todo. Es muy especial”. “No he visitado Honduras porque quiero seguir siendo una persona anónima. Soy joven y quiero mantenerme al margen. Yo no sabía a qué se dedicaba el Maestro Joao cuando le conocí. Sí su edad. Me gustan los hombres maduros. Quedamos en Madrid en Carabanchel, que es su barrio. Empezamos a mensajearnos y todo siguió adelante. Es un hombre bastante culto, simpático y cariñoso. Me atrajo mucho su forma de ser. Además es un hombre muy generoso. Me llevaba al cine, al Retiro… siempre intenta complacerte”. “Nunca le conté a mi familia que había comenzado con él. Me daba miedo porque no sabía cómo se iban a tomar esta relación donde hay una diferencia de edad tan grande”. “Nunca me he considerado su novio. No tenemos una relación de pareja. Nos vemos de vez en cuando. Nuestra relación es una relación abierta aunque de vez en cuando quedamos. No me molesta el ‘jueguito’ que se trae con Jorge Javier Vázquez. Es un juego. Lo que no entiendo es por qué llora tanto por mí porque él sabe perfectamente lo que hay entre él y yo. Él sabía perfectamente que yo no iba a ir a la isla”.

Minutos más tarde, David Valldeperas informaba de la falsedad de esta llamada. El que había hablado no era el verdadero Luismi.

El de verdad, acudió horas más tarde al plató de la gala de ‘Supervivientes‘. Ahí sí pudimos ver y oír al verdadero Luismi.

El verdadero Luismi habla por primera vez

Tiene 23 años, es de Cádiz pero llegó a Madrid con 9 años. Actualmente está en paro y comentó que hasta hace poco estuvo trabajando de seguridad en una discoteca.

“El primer recuerdo que tengo del Maestro Joao fue cuando se quemó la torre Windsor. Yo tendría 13 años. En aquella época el Maestro Joao trabajaba con mi madre. Eran teleoperadores. El siguiente recuerdo que tengo de él es ya de mayor entrando a su casa con mi padre para unas reformas que hizo. Después nos vimos de vez en cuando, salimos por Carabanchel, dimos una vuelta, estuvimos hablando y la verdad que hemos tenido muchísimo trato”, comenzó Luismi explicando durante su entrevista con Jorge javier Vázquez.

“Yo quiero mucho al Maestro Joao. Antes de ir a la isla me preguntó si yo estaría dispuesto a venir aquí y yo le dije que no porque es un mundo que yo desconozco. Después hablé con su representante y llegamos al acuerdo de de que sí, de ir para adelante”.

Luismi ha aclarado su auténtica relación con el Maestro Joao: “Yo no soy la pareja del Maestro Joao”. “Tenemos una relación bastante especial. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hemos trabajado juntos, hemos viajado juntos, hemos tenido que dormir juntos en hoteles. Nos cuidamos mutuamente y nos queremos mucho. Él nunca me ha dicho que le gustaría tener algo más conmigo”.