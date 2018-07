Ya habíamos visto un adelanto de la nueva sección televisiva de Belén Esteban que este jueves 5 de julio se ha estrenado, por fin, en ‘Sálvame’.

La colaboradora se convertía en la protagonista del plató cuando, ilusionada, ha vivido junto a sus compañeros la emisión de su primera entrevista en ‘Belén a bordo’.

“Yo he conducido por Paracuellos. Pero en Madrid centro no me había metido en mi vida. La verdad es que te pones nerviosa pero es muy divertido. Me costó aceptar la propuesta pero estoy muy contenta”, ha confesado antes de ver su sección completa.

Respecto a los invitados, Belén ha desvelado que después de Los Javis, que han sido los primeros que se han atrevido a subir a su coche, llegarán otros que van a sorprender mucho: “Me han sorprendido algunos de los invitados que voy a tener y algunos van a decir que qué hace tal o cual personaje dejándose entrevistar por Belén Esteban. Va a haber gente de la política”.

Las confidencias con Los Javis

Muy suelta hemos podido ver a Belén Esteban al volante un año después de haberse sacado el carnet de conducir. También en el trato con sus invitados, algo que Mila Ximénez ha querido destacar: “Me ha sorprendido para bien. No estás nada encorsetada y se os ve muy naturales”, le ha dicho orgullosa.

Durante su charla con Javier Calvo y Javier Ambrossi, ,creadores de ‘La llamada’ y de ‘Paquita Salas’, no sólo hemos descubierto aspectos de la vida de ellos, sino también de la propia Belén Esteban.

Los Javis han confesado que ellos eran camareros antes de vivir este éxito. Confesaban a Belén que su creatividad nació de esa situación de la que querían salir.

Belén Esteban confesaba entonces que ella quería ser cajera de supermercado y que nunca imaginó llegar a la televisión.

Como curiosidad destacar que el pelo de su personaje estrella, ‘Paquita Salas’, de la que Belén se ha declarado fan, está inspirado en Terelu: “Nos fijamos mucho en la mecha Mediaset”, han comentado Los Javis con gran sentido del humor.

Para el momento Karaoke, Belén Esteban ha escogido dos canciones. La primera, en honor a ‘La llamada’, ‘I wanna dance with somebody’ de Whitney Houston. La segunda, una canción de su amado Maluma.

Belén se ha mostrado completamente admirada con el talento de estos dos jóvenes que asegura que son muy queridos. “Me quedé alucinada con ellos”.