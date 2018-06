Así consuela Antonella Roccuzzo a Leo Messi en su peor Mundial

Leo Messi no está pasando por uno de sus mejores momentos durante el Mundial de Rusia 2018. Y es que la selección de fútbol de Argentina no está teniendo mucha suerte, ya que acaba de empatar contra Islandia y perdió por tres goles frente a Colombia. Desde luego no están teniendo mucha suerte…

A pesar del delicado momento por el que pasa, Leo Messi está recibiendo el cariño y el apoyo de su mujer, Antonella Roccuzzo, que aprovechando que el futbolista cumplía 31 años, ella compartía unas bonitas fotos de toda su familia, con el fin de dar ánimos a su pareja.

“Feliz Cumple Amor ❤️ Te Amamos tanto!!! Gracias por hacerme la mujer mas feliz del mundo y por la familia que formamos que es nuestro mas grande TESORO❤️❤️❤️ Deseo que seas FELIZ hoy y SIEMPRE amor. #familiade5″, ha escrito junto a un bonito álbum de fotos.

En las fotos aparecen sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que según aparece en las imágenes, se llevan muy bien. Antonella ha preferido no viajar por el momento a Rusia para estar al lado de su marido, pero no duda en mandarle un mensaje de apoyo desde la distancia….