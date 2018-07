Ares Teixidó fue una de las invitadas a la presentación de ‘El mejor verano de mi vida’, una comedia dirigida por Daniel de la Orden y que aspira a llenar de risas esta época estival. Había muchas ganas de preguntarle por cómo está viendo la evolución de David Bustamante –con quien se le relacionó hace algunos meses– en ‘Bailando con las Estrellas’, pero hubo un aspecto que llamó primariamente la atención. Los medios de comunicación enseguida repararon en sus magulladas piernas con heridas.

¿Qué le había pasado? La propia Ares lo explicaba antes de que se desatase la rumorología: “He tenido una caída, pero de esas mortales de decir ‘por favor que no me haya visto nadie’. Fue en un concierto, estaba con el móvil, la escalera estaba demasiado cerca, no la vi y me caí rodando”. La colaboradora reconoció que pensó en ponerse pantalón largo para el estreno, pero el tremendo calor la echó para atrás y no le importó enseñar las marcas en sus piernas.

Sobre el programa de baile, Ares Teixidó no escatimó palabras: “Soy muy fan, me encanta, pero no por el -que también- si no porque es un formato maravilloso”. En cuanto a dar su favorito para llevarse la victoria, lo tiene claro: “Para mi Patry Jordán porque además de que es mi amiga es la persona que me está entrenando y la adoro. Se lo está currando mucho. Le echa muchas horas y es muy buena. Pero bueno David Bustamante está ideal y Manu Sánchez también”. Un piropazo al hombre con el que podría haber tenido una aventura. Eso sí, dejó la puerta abierta a participar ella en la próxima edición: “Yo soy un poco arrítmica, pero oye, todo es probar, no lo sé”.

En cuanto al estado de su corazón en verano, Teixidó no quiere oír hablar de romances: Ares tiene muy claro quien merece ganar ‘Bailando con las estrellas’. “El verano para enamorarse no nos viene nada bien. Si el hombre de mi vida me está viendo, por favor, en verano no. El verano viene bien para estar tranquila. Fuera bromas, cuando tenga que llegar, llegará. Yo disfruto mucho de mi soledad. Es algo que me preocupa de mucha gente de mi entorno, hay gente que no sabe estar sola”. No es tiempo para enamorarse.