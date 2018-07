Ha sido una dura semana para Antonio Tejado. Una noche loca en Barcelona con dos personajes muy conocidos de la televisión, Dinio y el paparazzi Jordi Martín, le está dando muchos quebraderos de cabeza.

Los tres visitaron un conocido local de espectáculos eróticos y ahora están apareciendo muchos testigos que aseguran que Antonio Tejado se subió al escenario y participó con los actores de sexo en directo.

A esto se han sumado unos comprometidos audios en los que se escucha a Antonio Tejado intentando amañar un montaje con alguna famosa como Cristina Pedroche o Ana Simón. Él ha asegurado que esa conversación fue en tono de broma, pero lo cierto es que su imagen, tras todo esto, está quedando por los suelos.

Ha hablado entre lágrimas

Además, desde ‘Sálvame’ han asegurado que poseen pruebas gráficas de aquella noche y testimonio que podrían revelar un pasado desconocido de Tejado. Ante la idea del programa de mostrar las pruebas a la novia de Antonio Tejado, el colaborador ha estallado y a decidido entrar en directo desde Sevilla.

El sobrino de María del Monte no ha querido entrar en más detalles sobre su vida privada. Ante las insinuaciones de que Antonio Tejado podría haber mantenido relaciones sexuales con chicos, Antonio ha contestado: “No tengo por qué entrar, no porque tenga miedo a admitir, no estoy matando a nadie, no te voy a decir si es verdad o no que he tenido alguna experiencia con un chico (…) tengo muy claro que soy heterosexual, si alguien me quiere echar a empujones de un armario, no me preocupa”.

El colaborador ni afirma ni desmiente, algo que podría ser contraproducente para él si considera que su imagen se puede estar dañando.

Lo que sí ha asegurado Antonio es que lo único que le importa es el bienestar de su pareja: “ella no tiene culpa de nada de lo que me pase”. “Yo sólo quiero estar en casa con mi pareja”, ha terminado confesando entre lágrimas.