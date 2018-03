Antonio Orozco se emociona al recordar a la madre de su hijo,...

El pasado mes de octubre, Antonio Orozco vivía uno de los peores días de su vida cuando fallecía la madre de su hijo, Susana Prat, tras luchar con una larga enfermedad. La pérdida de su expareja fue un duro mazazo para el cantante, quien cinco meses después sigue acostumbrándose a su ausencia.

La pasada noche, Orozco volvió a la alfombra roja para presentar la canción principal del documental “The Best Day in my Life” y aprovechó para confesar que el trabajo se ha convertido en una especie de cura para él. “Estoy en un proceso de recuperación, el trabajo me viene muy bien. Estoy muy feliz por los trabajos tan importantes como estos, están teniendo un hueco importante”.

Si bien es una distracción, Orozco no pierde de vista a su hijo Jan, de 11 años, una pieza clave en su vida y para quien tuvo unas buenas palabras. “El mejor día de mi vida con mucha diferencia fue el día que nació mi hijo hace once años. Sin embargo, cuando estaba ocurriendo no lo parecía, pero puedo garantizar que hoy con mucha diferencia es el mejor día de mi vida”, contó muy sincero.

De hecho, en su cuenta de Instagram no faltan las fotografías con el pequeño, que si bien seguro que echa de menos a su madre, tiene en su padre a su mejor apoyo.