Antonio Montero ‘secuestrado’ para que no persiga a Cristiano Ronaldo

Intentar fotografiar a Cristiano Ronaldo le ha salido caro el paparazzi Antonio Montero. El fotógrafo vivió una situación surrealista que él mismo ha narrado en el programa ‘Socialité’.

El futbolista se encontraba en Grecia dispuesto a protagonizar un encuentro con el presidente de la Juventus, un momento que Antonio Montero quiso inmortalizar con su objetivo.

El fotógrafo y colaborador de ‘Sálvame’ había encontrado la ubicación perfecta para realizar las fotos sin ser descubierto, pero alguien le paró los pies.

Retenido por el personal de seguridad del hotel

Antonio se encontraba agazapado en una zona del hotel de Cristiano Ronaldo desde donde podía ver el helicóptero del presidente de la Juventus que iba a aterrizar. La seguridad del hotel fue la que entorpeció la labor del paparazzi.

“Me intervienen esta gente de seguridad del hotel, con bastante mala manera y amenazas, y me dicen que no voy a hacer ninguna foto y que es mucho mejor que me deje invitar a una cerveza como un cliente” comentó Antonio Montero al mencionado programa. Además, aseguró que se sintió, de alguna forma, amenazado cuando dichas personas le advirtieron que la alternativa era dejarle en manos de la seguridad privada del futbolista, con quien el fotógrafo ya ha tenido algún que otro rifirrafe anteriormente: “A mí la seguridad de Cristiano expresamente me dice que voy a hacer una foto por encima de su cadáver”, explicó.

Antonio Montero se sintió literalmente secuestrado cuando indicó a la seguridad del hotel que lo que quería era marcharse de allí, pero no se lo permitieron. Por no dejarle, no le dejaron ni acudir solo al baño.

No es la primera vez que el personal que vela por la privacidad de Cristiano Ronaldo protagoniza algún enfrentamiento con paparazzis. Cuando el jugador se encuentra disfrutando de su tiempo libre, trata de guardar con celo su intimidad y no le sienta nada bien que nadie ajeno a su entorno irrumpa en ella.