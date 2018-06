Antonio David Flores vive sus horas más bajas ahogado por las deudas, pero aún así no se rinde y ya tiene en mente un nuevo negocio. Según ha publicado la revista ‘Corazón TVE’, el exguardia civil habría visitado una de las mejores inmobiliarias de Torremolinos, en la provincia de Málaga, buscando un local para montar un negocio de copas en plena Costa del Sol.

Antonio David Flores estaría tratando de resurgir así de sus cenizas con un nuevo proyecto tras llevar un año en paro, como así confesaba su mujer, Olga Moreno. De momento no ha conseguido a uno de los mejores transformistas de la zona, con el que se ha puesto en contacto para tratar de contar con sus servicios para su nuevo proyecto hostelero, según contaba el periodista Jesús Manuel Ruíz en la citada publicación. Se trata de La Xenon Spain, que ameniza uno de los bares con ambiente gay de la zona con más éxito, el Edén Copas, y que ha declinado la oferta de Antonio David.

[Rociito gana y sienta a Antonio David Flores en el banquillo]

Aún así, el exmarido de Rocío Carrasco no se rinde, ya se ha dado cuenta del auge del movimiento gay en la costa malagueña y quiere copiar la fórmula del éxito. Este año no han contado con él para el programa de ‘Supervivientes’ y no recibe ingresos por parte de la cadena, puesto que tampoco trabaja ya como asesor del amor en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Es su mujer la única que lleva un sueldo a casa gracias a una tienda que tiene en Málaga, ‘Olé y Amén’, donde residen junto a los dos hijos de Flores, Rocío y David, y la hija en común del matrimonio, Lola.

Los litigios con la madre de sus dos hijos mayores, que le pueden suponer una condena de hasta cinco años de cárcel por supuestos maltrato y lesiones psicológicas, y otro juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes le han llevado a una situación judicial y financiera de la que quiere salir reinventándose. Aun así, Antonio David Flores no tiene intención de tirar la toalla.