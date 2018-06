Anita Matamoros tiene tan solo 17 años, pero ya se ha convertido en una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país. De hecho, su Instagram es un escaparate de publicidad, donde muestra numerosos productos de firmas que confían en ella para dar a conocer sus novedades.

Y ahora, la hija pequeña de Kiko Matamoros y Makoke ha dado un paso más. Y es que asistirá al evento de la inauguración de un nuevo restaurante en Alcobendas, Madrid, el próximo 5 de julio, donde coincidirá con Alessandro Lequio. Lo hará sin la compañía de sus padres, con los que ha asistido a algún que otro evento, como la Madrid Fashion Week.

Se trata de un evento organizado por la empresa de marketing, Polar Marketing, que es de Álex Lequio. Este acto se convertirá en el debut de Anita Matamoros en un photocall en solitario, y se tendrá que enfrentar a las preguntas de los medios de comunicación que asistan.

Anita Matamoros está a punto de iniciar una nueva vida en Milán, donde empezará la Universidad el próximo curso escolar. Así lo contó ella misma: “Me estáis preguntando un montón si no voy a hacer la Selectividad. Para la universidad a la que voy en Milán no me piden Selectividad, pero la voy a hacer por si acaso, lo que pasa es que no me voy a matar ni nada, porque no me hace falta. La voy a hacer por tenerla”, ha desvelado en un Stories ante la preocupación de sus seguidores.