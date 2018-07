La vida es caprichosa y cuando se junta con el azar hacen un cóctel explosivo. Que se lo digan a Andrés Velencoso, que ha tenido que lidiar con una situación un tanto incómoda en la fiesta que la revista ‘Vogue’ organiza cada comienzo de verano. El guapísimo modelo ha tenido la suerte -o la desgracia- de coincidir con las tres mujeres que han marcado su vida: Kylie Minogue, Úrsula Corberó y Steffy Argelich. Obviamente, su intervención ante la prensa estuvo marcada por esta divertida anécdota.

Este particular triángulo del amor se reencontraba después de unos cuantos años, pero Velencoso se lo tomó con humor: “Me vais a hacer sudar. No me ha pasado nunca, vamos a ver. Vamos a divertirnos en esta fiesta fantástica, a celebrar los 30 años, 40 cumplí este año yo también, también estoy de celebración, 20 años en la carrera, hicieron un artículo en el mes de marzo que fue precioso y aquí a pasarlo bien con los amigos, hay un montón de gente, deportistas, actores, estamos todos, no falta nadie”.

Muchos le preguntaron cómo podía haberlo dejado con una mujer como Kylie Minogue, pero el modelo salió airoso con elegancia: ““La he dejado escapar sí…cosas de la vida”. La australiana también comentó esta situación y aprovechó para elogiar a su ex: “Es un hombre muy guapo y estoy muy feliz de encontrarme aquí con él. Tenemos una buena relación”. Entre ellos guardan muy buena sintonía y hay cero problemas, pese a que la cantante todavía seguía enamorada de él mientras que rehacía su vida con Úrsula Corberó.

Precisamente, más distante se mostró esta última, que incluso entro antes que Velencoso, igual para no coincidir con él: “Sí, tengo relación con él, normal que haya venido Andrés y mucha gente porque es la fiesta del año, allá vamos a pasarlo bien todos juntos”. Actualmente, Úrsula está muy enfocada en su relación con el Chino Darín. Si es que hay casualidades que no lo son tanto…