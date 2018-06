¡Cuando @ikasanchezfr me deja como una india para maquillarme…”. Seguro que Andrea Duro no era consciente de el aluvión de críticas que iba a recibir cuando publicó una foto con el maquillaje extendido por la cara y ese mensaje. Si algo malo tienen las redes sociales es que se puede opinar libremente y de manera gratuita, lo que pone la crítica y (a veces) la falta de respeto como un caramelo que no todos son capaces de rechazar.

Lo ha experimentado la actriz en forma de reproches por referirse a los indios en ese contexto. Hubo una respuesta en especial que no le sentó nada bien a la intérprete: “No me gustó ese comentario… como persona pública y que obviamente te siguen en muchos países deberías informarte @andreaduro ya que en varios países es un término muy ofensivo… en mi país te irías hasta presa. Solo para que lo tomes en cuenta”.

Andrea Duro no estaba por la labor de dejar pasar por alto esta reacción y no dudó en contestarla: “claro mi reina! A partir de ahora voy a ser Dios”, una respuesta llena de sorna para hacer caso omiso a la crítica. La expareja de Chicharito Hernández salió al paso de todos aquellos que buscaban desprestigiarla y meterse con ella. Si bien es cierto que hay reseñar que la mayoría de los comentarios son de refuerzo y defensa: “Estas graciosísima, no hagas caso es que la gente se ofende sólo con respirar …. Hay que tomarse las cosas de otra manera, no a la defensiva”, le escribía una seguidora. Otra arremetía contra los detractores: “Gente pendeja que piensa que la palabra “india” es algo despectivo!”.

En el plano sentimental, Andrea Duro continúa reponiéndose del varapalo que supuso la ruptura con el delantero mexicano, concentrado para jugar el Mundial de Rusia con su selección. Chicharito está en el centro de la diana de la prensa de su país por una fiesta organizada con el equipo en la que -presumiblemente- estuvieron acompañados por prostitutas de lujo. La fama le precede pero habrá que otorgarle el beneficio de la duda…