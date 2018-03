Ana Rosa Quintana, Susanna Griso y otras muchas periodistas salen a la calle para apoyar el #8M

No han faltado a esta cita del 8 de marzo periodistas como Ana Rosa Quintana. ‘El programa AR’ ha decidido, finalmente, no emitirse en televisión, por lo que han respetado el paro de 24 horas. Ana Rosa Quintana no tuvo reparos a la hora de desvelar que se uniría a la huelga feminista. Lo hizo en directo en su programa, durante el debate político: “Yo me uno al manifiesto de las periodistas, que es universal y apolítico. Voy a hacer un paro y voy a ir a la concentración y a la lectura del manifiesto”. Allí ha coincidido con su gran amiga y compañera Rosa Villacastín.