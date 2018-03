Ana Obregón cumple 63 años: su vida en imágenes

A orillas del Mediterráneo, Ana lo dio todo en el posado de 1999 y declaró que no seguiría a Suker a Inglaterra, pues no quería sacrificar su carrera por la de él. En aquel momento encabezaba con Antonio Resines y Carmen Maura el reparto de la serie ‘A las once en casa’que Televisión Española emitió con gran éxito durante dos años. El amor y Londres, no fueron su prioridad.