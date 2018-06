No hagan demasiados planes para este verano porque nos vamos de boda. Ana María Aldón ha confirmado en exclusiva a SEMANA que dará el ‘Sí, quiero’ a Ortega Cano antes de que comience el próximo otoño, es decir, la tercera semana de septiembre. La pareja verá colmada sus aspiraciones sentimentales con un evento muy esperado y que tendrá lugar este mismo verano. Todavía no hay fecha exacta, pero no quieren dilatar más un día que ya han demorado demasiado. Las últimas noticias hablaban de que barajaban tres fechas posibles, pero ahora la andaluza ha cerrado un poco más el círculo. Lo que sí que se sabe es que se celebrará por lo civil.

No es la única noticia positiva que tiene la diseñadora. Hace unas semanas que finalizó el curso que ha realizado en la IADE (Escuela de Diseño de Moda y Diseño de Interiores), el mismo que comenzó con Gloria Camila pero que la colombiana acabó abandonando. Hace unos días la vimos arropada por Ortega Cano para presentar su proyecto final, un original vestido de novia inspirado en “la fe, la religión, el respeto y la humildad”. Un bautismo por todo lo alto, pero al que le faltaba la graduación, que ha tenido lugar este pasado martes 26 de junio.

Ana María Aldón desmenuza en este medio todo lo que ha dado de sí un día extremadamente ilusionante para ella: “Estoy como después de un parto”, nos confiesa emocionada y agotada. No es para menos, pues han sido tres intensos años de estudio y de tesón. La graduación fue inolvidable, sobre todo por “un discurso muy bonito de un compañero y un sketch cómico, pero sentimental, que hicimos al final”. La escuela ha sido el lugar elegido y junto a ella han estado sus seres más queridos. También nos ha confirmado que Gloria Camila no ha sido una de las asistentes: “No ha venido, está en su mundo”, refiriéndose a sus múltiples proyectos en televisión.

¿Y ahora qué? La finalización de sus estudios era una prioridad absoluta en el día a día de Ana María y uno de los motivos por los que se estaba retrasando su esperada boda con el diestro. Una vez concluidos ya está centrada en todos los preparativos de este gran día. Tampoco le quita ojo a la colección cápsula que está creando junto a Emilio Salinas, que verá la luz el próximo octubre. Un mes en el que también nos ha anunciado que comenzará un máster en la misma escuela para seguir perfeccionando sus conocimientos en moda. ¿Estaremos ante una de las futuras grandes diseñadoras nacionales?