Ana Fernández, de viaje romántico con su novio a Ibiza

Ana Fernández también elige Ibiza como su destino vacacional favorito para el verano. Antes de que empiece la temporada alta, la actriz española y su pareja, Adrián Roma, han encontrado un hueco en sus apretadas agendas para viajar hasta la isla pitiusa, y poder disfrutar allí de unos días de relax y desconexión.

Ana y Adrián se han dejado ver por una de las playas más paradisíacas, con unos estilismos muy veraniegos. Mientras el cantante de Marlon presumía de torso al llevar tan solo un bañador estampado con figuras geométricas y gafas de sol, la actriz española se decantó por un mono corto.

La pareja está viviendo una de las etapas más increíbles de sus vidas y no pueden estar más felices. De hecho, no pararon de mostrarse lo enamorados que están: no pararon de darse besos y abrazos, e incluso, estuvieron muy atentos el uno con el otro. Ana Fernández se preocupó en todo momento de que su novio estuviera protegido del sol.

A continuación, os mostramos lo bien que se lo están pasando Ana Fernández y Adrián Roma en Ibiza, hasta donde han viajado para disfrutar de unos días de sol y playa.