Tras mucho esfuerzo y constancia, Amaia Salamanca puede estar orgullosa de haber conseguido el último reto que tenía en mente, un triatlón deportivo para el que había estado entrenando muy duro desde hacía semanas y que desveló durante su visita a ‘El Hormiguero’. “Siempre me ha gustado mucho el deporte y ahora me estoy preparando un triatlón. El que voy a hacer yo es el sprint, que son 750 metros nadando, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo”, desveló la actriz en el programa, dejando claro que es más que capaz de tener tiempo de sobra para el trabajo, su vida familiar -es madre de tres hijos- y una actividad que requiere muchas horas.

Muy activa en las redes sociales, Amaia Salamanca no se lo ha pensado ni dos veces en compartir el feliz momento de su llegada a meta. “Después de mucho sufrimiento, superar miedos en el agua e incluso un buen tortazo en bici mientras estaba en carrera, ya puedo decir que ¡he cumplido el reto de hacer un triatlón!”, celebraba la protagonista de ‘Tiempos de guerra’, que no ha tenido reparos en admitir que ha tenido un pequeño percance durante la prueba.

Amaia Salamanca, ha aprovechado la publicación para agradecer el apoyo que le ha aportado su amiga Carlota, que ha estado con ella desde el principio de la aventura. “He tenido la suerte de estar acompañada de una persona que es ejemplo inigualable de lucha, fuerza y dedicación. Gracias amiga @carlotatota17 por acompañarme y motivarme desde el primer día de entrenamiento y tirar de mi durante la carrera”, se puede leer junto a la instantánea.

De hecho, su compañera no es una completa anónima pues en el programa de Pablo Iglesias ya aprovechó para dejar claro que está muy orgullosa de ella y que era todo un ejemplo a seguir: “Es una amiga mía que ha pasado un cáncer de pecho que no ha dejado nunca el deporte. Si ella ha podido, ¿cómo no vamos a poder los demás?“, se preguntaba Amaia.