Lejos de alimentar o confirmar los rumores de ruptura con Alfred García, Amaia Romero ha tomado una decisión que, a priori, favorece a su relación con el catalán: mudarse a Barcelona. En efecto, la Ciudad Condal será la nueva residencia de la triunfita a partir del próximo mes de septiembre. La joven se emancipará, dejando atrás su Navarra natal y apostando por un amor que muchos daban por muerto.

La feliz noticia la daba ella misma en un directo de Instagram realizado por Javi Calvo desde la carroza de ‘Paquita Salas’ en el World Pride 2018, este pasado fin de semana: “Yo el 1 de septiembre me voy a vivir a Barcelona. Me gusta y como quiero acabar piano y así allí en Barcelona es donde mejor voy a estar”, decía Amaia mientras esbozaba una sonrisa de oreja a oreja. No es para menos ya que se trata de una nueva meta profesional y personal llena de ambición.

[Aitana da la cara tras la polémica por su participación en el Orgullo LGTBI]

Además de para estar cerca de Alfred y seguir dando pasos juntos, Amaia tendrá más cerca a su gran amiga Aitana, que también reside en la capital catalana. También tendrá muy cerca de la cantante Rosalía, con quien ha compartido algún que otro plan en las últimas semanas. Tanto Aitana como Amaia fueron dos de las grandes animadoras del Orgullo Gay, pese a que hubo a quien no le gustó que la novia de Cepeda fuese una de las caras visibles.

Las dos son los rostros más exitosos de ‘Operación Triunfo 2017’. En sus voces están situadas muchas de las esperanzas del futuro de la música en nuestro país. La primera ya sabe lo que es reinar en listas de éxitos gracias a su tema ‘Lo Malo’, mientras que la segunda tiene el honor de haber representado a España en Eurovisión, algo que no pueden decir todos.