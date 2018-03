La sorprendente transformación de Amaia Montero que está revolucionando las redes

Tras dos años de silencio musical, Amaia Montero ha regresado con un nuevo disco y con un sorprendente cambio en su aspecto que está dando mucho que hablar.

La cantante acudió a la gala de entrega de los Premios Dial en Tenerife y nos dejó boquiabiertos con su nuevo aspecto. Mención aparte merece el estilismo elegido para salir a actuar en el escenario, con un poco favorecedor de color naranja butano como los que usan las presidiarias en la cárcel.

La nueva cara de Amaia se veía con los pómulos muy marcados y bastante hinchado, quizá aparentemente afectado por un reciente retoque estético.

Los comentarios en las redes sociales no tardaron en llegar preguntándose qué le había ocurrido a la intérprete en su rostro con opiniones del tipo: “¿Qué se ha hecho Amaia Montero en la cara?”, o “Todavía estoy en shock después de ver la cara de Amaia Montero“.

Lo cierto es que la letra del nuevo tema del cantante parece llevar un mensaje implícito frente aquellos que la cuestionen o la critiquen: “Hay quien encuentra raro que a los 40 / No esté casada / Pocos me han desnudado / Muchos me hacen la cama / Otros juran que bebo y que en persona/ No valgo nada/ Que hace dos o tres tallas / Que no entro en mis vaqueros / Y a veces me dan ganas de volverme y decir / Si tú no sabes nada de mí / Ni dónde ni con quién ni cuándo/ Si cuelgo a dios o al diablo en la pared/ A qué me atreví, lo que nunca haré/ A cuánto vendes tu la verdad? / Quién te dio vela en este entierro / No busco un clavo ardiendo/ Y si miro atrás tu no estás ahí / Con los que pondrán la mano en el fuego por mí”.