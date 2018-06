Tener más de dos décadas de experiencia a sus espaldas y ser una de las cantantes más conocidas de España no le ha servido a Amaia Montero para librarse de las críticas tras su último concierto. Un espectáculo en el que la artista daba el pistoletazo de salida a la gira de su nuevo trabajo, ‘Nacidos para creer’, y que tuvo lugar hace apenas unos días en Renedo, Cantabria, y que terminó con varios problemas técnicos y multitud de abucheos por parte del público, que parecía no creerse lo que sucedía en el escenario.

Si bien la noche empezó normal, los allí presentes dejaron constancia en las redes sociales de cómo la cosa se comenzaba a torcer según iban sucediendo los minutos. Un espectáculo “bochornoso”, en palabras de algunos de los asistentes a los que le dio “pena” cómo se desarrolló el concierto y el estado en el que se encontraba la cantante.

“Acabo de asistir al espectáculo más bochornoso de mi existencia. El primer concierto de la gira de Amaia Montero ha sido simplemente horrible. A partir de la sexta canción no ha dado una nota”, escribió uno de los asistentes en Twitter, reflejando su opinión. Una noche a la que incluso Amaia le vio problemas, “Esto es un desastre. Estáis fuera de tono. No soy yo. ¿A que son ellos, público?”, llegó a decir la de Irún en inglés y con algunas dificultades para pronunciar correctamente, reconociendo que no habían podido ensayar mucho con su banda.

No todos los mensajes que se puede leer en las redes sociales son negativos. Algunos de los más fieles seguidores de la ex vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ han aprovechado el mal momento para sacar la cara por ella, remarcando que un mal día lo puede tener cualquiera. Ahora todos los ojos están puestos en ella y en su próximo concierto, para el que no hay fecha anunciada en su página web, en el que se sabrá si realmente solo fue una mala noche o si la cantante está pasando por dificultades.