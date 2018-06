Alonso Caparrós ha comenzado la semana siendo el protagonista absoluto de ‘Sálvame’. Este mismo lunes 11 de junio, el programa comenzaba la tarde con Alonso Caparrós sentado en un reservado, esperando a verse cara a cara con Terelu tras el enfrentamiento que tuvo con ella y con Carmen, a quien dedicó duras críticas al decir que se había sentido amenazado por ésta última tras haber cuestionado la actitud déspota de su hermana.

Pero la entrevista de la que Alonso iba a ser protagonista ha dado un giro radical cuando el colaborador, ante la sorpresa de todos, ha anunciado que abandona el programa.

Ha asegurado que su conflicto con Terelu y Carmen, a quien le une una gran amistad desde hace muchos años, ha sido sólo la gota que ha colmado el vaso. El verdadero motivo es que Alonso ha estado a punto de perder a su mujer Angélica Delgado. “Hemos pasado un año difícil con problemas de pareja. A veces quiero estar tan pendiente del trabajo y de lo que quiero conseguir que hace que no me dé cuenta lo que pasa a mi alrededor. Nos ha recolocado la muerte de la madre e Angélica y no quiero poner en peligro eso. Ahora estamos muy bien. Yo vengo feliz porque mi mujer y yo nos lo hemos currado y hemos superado todo. Prefiero irme porque el programa dificulta mi camino a la felicidad”.

Alonso Caparrós, entre lágrimas, ha dejado claro cuáles son sus prioridades: “He estado a punto de separarme y yo sin mi mujer Angélica me muero”, ha confesado.

La tristeza de Terelu y del resto de sus compañeros

Terelu Campos irrumpía en el set privado donde Alonso Caparrós estaba siendo entrevistado por Paz Padilla, para abrazarle. “Me estás rompiendo el corazón”, le ha dicho hecha un mar de lágrimas.

Ante los nuevos acontecimientos, Terelu ha restado importancia al enfrentamiento que hasta ese momento tenían ella y Alonso: “Esto que ha pasado es una tontería, al menos para mí. Quiero que estés bien y que seas feliz. Te pido perdón porque en los últimos tiempos ha habido momentos en los que me he podido dar cuenta de que no estabas pasando un buen momento y no he estado ahí”, le ha reconocido.

Carmen Borrego también ha querido hablar. La hermana de Terelu ha entrado por teléfono para animar a Alonso Caparrós a que no abandone el programa. “Alonso, eres muy grande. Te mereces darte esta oportunidad. No te vayas”.

No ha habido nada que hacer. Alonso Caparrós ya había tomado una decisión. Acompañado de un gran aplauso y de las lágrimas de sus compañeros, Alonso Caparrós ha abandonado el plató y ha dicho adiós a ‘Sálvame’ para siempre.