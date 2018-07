La caída en picado de Alfred en las redes sociales

Los concursantes de ‘Operación Triunfo’ ya han empezado sus andaduras en solitario. Y algunos, musicalmente hablando, están arrasando; mientras que en el aspecto social y en mantener contacto con sus fans, parece que la cosa no funciona muy bien. Como es el caso de Alfred, que tras la final de Eurovisión ha perdido seguidores por el camino.

El efecto #Almaia no iba a ser para toda la vida. Y eso los protagonistas de la historia de amor más pública en España, con permiso de Bisbal y Chenoa, lo sabían. El tirón de ‘OT’ y Eurovisión se ha desinflado, sobre todo para el protagonista de esta noticia, que ahora no quiere ni confirmar ni desmentir cómo va su relación con Amaia. Atrás quedaron esas muestras de amor en público y esas declaraciones románticas en las galas de OT, entre otras cosas.

Tras analizar durante un mes las cifras de seguidores de cada uno de los concursantes de esta edición del talent show, llegamos a la conclusión de que Alfred ha sido el que menos seguidores ha cosechado tras la final de Eurovisión. Comparando los datos que recogimos el 8 de junio y los de más de un mes después, 12 de julio, Alfred encabeza (por la cola) los seguidores conseguidos en ese intervalo de tiempo. Incluso Juan Antonio y Thalia, primeros expulsados, tienen mejores datos que ellos. ¿Qué ha pasado?

En este intervalo, Alfred ha ganado únicamente 3.000 seguidores en Instagram. Sabemos que solo son cifras, y que a nivel artístico no quiere decir nada, pero nos movemos en una era donde las redes sociales juegan un papel fundamental a la hora de promocionarse, ya que la imagen es primordial. ¿Por qué tan pocos? Más que los que ha ganado, debemos de hacer hincapie en los que ha perdido. Esta cifra es tan baja porque después de Eurovisión y que #Almaia no estuviera en el punto de mira, muchos de sus seguidores le han dado al unfollow (dejar de seguir).

Además, en unas declaraciones recientes a Europa Press ha dicho que no leía nada “Ni el Twitter, ni Instagram, ni Facebook ni nada”, tras la pregunta de si sabían los rumores acerca de su ya NO relación con Amaia. Pero si no lee los rumores, no leerá nada de lo que sus seguidores le escriben.

Mientras tanto, y alejado de estos datos, Alfred sigue componiendo para sacar su primer álbum y seguir cosechando éxitos encima del escenario. Además, incluso está trabajando en una canción para el gran Raphael, ya que el artista se lo pidió cuando entró en la Academia de OT. Y ha compartido escenarios con artistas de la talla de David Bisbal o Love of Lesbian. A Alfred le espera una gran carrera musical… tanto como autor como cantante. Y ya ha empezado su trabajo.

Os mostramos cuántos seguidores han ganado cada uno de los concursantes de OT en el último mes (en el orden de mayor a menor).