A veces el duelo por una persona se prolonga más de lo esperado porque cada uno necesita su tiempo para asimilar la pérdida de un ser querido. Bien podría ser el caso de Alfonso Diez, que ha tardado tres años en hablar sobre el fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart. Es ahora cuando se ha atrevido a hablar de su matrimonio destacando que su mujer es “lo mejor que me ha pasado en la vida”, tal y como él mismo ha definido a la duquesa de Alba. Lo ha confesado en ‘Lazos de sangre’, el programa documental de TVE que descubre los secretos de algunas de las sagas familiares más famosas.

El tercer y último marido de doña Cayetana ha arrancado con fuerza y contando qué fue lo que les unió y cuáles eran sus vínculos: “Teníamos muchas cosas en común. Hemos viajado mucho juntos, hemos ido al cine. No hemos dejado el cine nunca, porque nos gustaba mucho. Ella sabía muchísimo de cine. “Adoraba a los actores, a todos en general. Con los extranjeros tenía muy buenas relaciones, como con Charlton Heston. Con ella he conocido a personas a las que de otro modo nunca habría tenido acceso, como Concha Velasco, por ejemplo”.

Tras más de seis años juntos y cuatro de matrimonio, Alfonso Díez ha revelado cómo fue el momento de anunciar la relación, con mucha gente -incluso dentro de la familia- echándose las manos a la cabeza: “Cuando las cosas funcionan, cuando uno le da al otro lo que necesita, la relación funciona y no hay vuelta de hoja- Nos llevábamos algunos años de diferencia, pero yo no lo notaba porque ella era muy divertida, muy inquieta”, confiesa.

También hubo tiempo para contar cómo fueron los últimos días de una duquesa de Alba muy enferma: “Me acuerdo de que, en el año 2014, concretamente de primavera a verano, no estaba bien de salud, la cosa no pintaba bien. Para animarla, compraba todo lo que veía de cine en dramas y suspense, pero no podía repetir una película, porque si intentaba ponerle una de nuevo me decía que ya la habíamos visto”.

abcSi Alfonso Díez hace balance la cuenta le sale favorable: “Nunca estaré lo suficientemente agradecido a ella. Ha sido un placer estar con ella. Con ella he viajado mucho, he conocido a gente muy importante, he amado Sevilla y su gente… He aprendido muchísimo. Ha sido un honor estar con ella”, concluyó. Con imágenes de archivo, testimonios de periodistas, conocidos y amigos íntimos, ‘Lazos de sangre’ ha cosechado un buen debut, logrando un 12% de cuota de pantalla y 1.739.000 espectadores.