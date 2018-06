Nadie se ha encargado de despejar todavía los interrogantes en torno a Álex Lequio pero la preocupación es máxima desde que fueran vistos visitando el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. De momento, solo se sabe que le están haciendo diferentes pruebas para determinar qué es lo que le pasa exactamente al hijo de Ana Obregón. Entretanto, su padre, Alessandro Lequio ha viajado varias veces a la Gran Manzana.

Una de las personas que más cerca está del joven en todo este proceso es su novia, Francisca, con quien se prometió hace unos meses y -si todo va como debería- ambos celebrarán su boda para el 2019 o el 2020. Tal y como cuenta ‘El Español’, su chica le ha organizado una fiesta sorpresa a Álex Lequio, con el objetivo de hacerle sonreír y vaya que si lo ha conseguido. El momentazo tuvo lugar en el Marriot Hotel, donde se aloja la familia desde su llegada a Nueva York.

[Alessandro y Ana lo dan todo por su hijo]

Un Álex Lequio con un nuevo look (cabeza rapada) abría la puerta y veía a lo lejos a Francisca, corriendo para abrazarle. Mientras, otra persona grababa este instante de felicidad. Sin lugar a dudas, Francisca es una de las personas que más han apostado por estar cerca del hijo de la actriz en este momento tan duro. El silencio impera en la familia y la única reacción oficial la dio el propio Álex al reconocer que “todo está bien”. No obstante, personan que han sido de su entorno, como Antonia Dell’Atte, se movían en otro discurso diferente: “´Sé que no se encuentra bien”, aunque pedía respeto para el hijo de su expareja. Otra que ha querido hablar ha sido la que fuera su novia, Andrea Guasch, para ‘Chance’: “Sé que están haciendo pruebas y ojalá vaya todo bien y ojalá que lo puedan curar porque Álex es fuerte