Álex Lequio cumple este sábado 23 de junio 26 años y lo hace en un momento delicado de su vida, centrado en solucionar los problemas de salud que le mantienen alejado del mundo desde Nueva York. Su tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center está siguiendo su curso favorablemente. Pero eso no quita que aún deba continuar luchando para que todo salga según lo previsto para retomar de nuevo una vida plena de la que debe sentirse muy orgulloso.

Decimos esto porque, a su corta edad, Álex Lequio ha tenido que madurar de golpe al ver la expectación que sus mediáticos padres, la actriz Ana Obregón y el aristócrata Alessandro Lequio, despertaban en el público y la repercusión que esta condición de famoso le situaba a él mismo en el foco de la noticia. Pese a esta parte negativa de su vida, de la que él siempre ha renegado, tiene muchas cosas por las que sonreírle al futuro y por las que continuar luchando con valentía ahora que su salud se ha visto resentida.

[Álex Lequio responde muy bien al tratamiento en Nueva York]

En primer lugar, Álex Lequio deberá luchar por sus padres. Tanto Ana Obregón como Alessandro Lequio lo han dejado todo para estar a su lado y preocuparse de primera mano de su recuperación. La actriz lleva instalada en Nueva York desde hace tres meses, mientras que su padre ha estado allí desde un primer momento, pero su compromiso con ‘El programa de Ana Rosa’ le obliga a estar en Madrid. Eso sí, cada vez que puede coge un avión para estar junto a su hijo.

También es el caso de su novia Francesca, que está volcada en Álex Lequio y se preocupa en que su estancia en la gran manzana mientras se cura sea la más amena posible. Con ello, no dudó en prepararle una fiesta sorpresa en la que convocó a los grandes amigos del joven.

Otro motivo por el que seguir luchando y sonriéndole a la vida es que su futuro profesional es prometedor. Álex Lequio es un joven muy bien formado y tiene dos carreras: Filosofía y Ciencias Políticas. Se matriculó en la prestigiosa Universidad de Duke y durante su etapa en Estados Unidos como estudiante también contó con el apoyo incondicional de sus padres. De hecho, la buena fortuna en los estudios se tradujo después en buen hacer en los negocios, porque emprendió una andadura empresarial propia levantando él solo una agencia de marketing.

Pero no todo es estudiar y trabajar. Atesora un hobby peculiar en el que también ha encontrado fortuna. Se trata del ‘beatbox’ esa disciplina musical en el que se reproducen sonidos de instrumentos con la boca para crear melodías. De hecho, esta peculiaridad le hizo ser el número uno en una competición que se celebró en Madrid. No puede abandonarla, ya no tanto a nivel profesional, pero sí para calmar los nervios y evadirse de los problemas de salud que le aquejan desde el pasado mes de abril.